وزير الداخلية يثمن دور قوات الشرطة الاتحادية البطولي في مكافحة الارهاب والجريمة

2021/11/28 | 15:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، أن الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الشرطة الاتحادية في مختلف قواطع المسؤولية كانت محط تقدير واحترام كبير، فضلا عن ملاحقة العناصر الإرهابية وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة.وثمن الوزير خلال لقائه قادة الفرق والالوية، دور الأبطال في هذه القيادة، مشدداً على ضرورة تنظيم زيارات الى أُسر الشهداء والجرحى والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم.وأكد الغانمي أن التضحيات والشجاعة التي يتسم بها ضباط و منتسبو الشرطة الاتحادية تستحق ان يفتخر بها ابناء هذا الوطن./انتهى7

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