نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يستقبل المرشح الفائز بالانتخابات حسين عرب

2021/11/28 | 15:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ، المرشح الفائز في الانتخابات حسين عرب ، في مقر النقابة ببغداد .واستمع المرشح الفائز الى شرح مفصل عن طبيعة عمل نقابة الصحفيين وفروعها في المحافظات .وثمن الدور الفاعل والمتميز للنقابة وما تقدمه الاسرة الصحفية العراقية من جهود لنقل الحقائق الى الرأي العام .من جانبه اشاد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي بـالجهد الذي يبذله المرشح الفائز حسين عرب ومتابعته ولقاءاته المتواصلة مع الاتحادات والنقابات المهنية ، بما يعزز دورها الفاعل في المجتمع./انتهى7

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