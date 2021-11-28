واشنطن تتوعد إيران بالضغط إذا تذرعت بالمحادثات لتسريع البرنامج النووي

2021/11/28 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إنه من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة وشركاؤها ضغوطا على إيران إذا استغلت المحادثات التي تستأنف في فيينا الاثنين، كذريعة لتسريع برنامجها النووي.

وقال مالي: إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شيئا أفضل، فلن ينجح ذلك.



وأضاف: إذا كان موقف إيران محاولة استخدام المفاوضات كغطاء لتعجيل البرنامج النووي، فسيتعين علينا الرد بطريقة لا نفضلها، ويجب ألا يتفاجأ أحد إذا كان هناك ضغط متزايد على إيران في هذه المرحلة.



لكنه أعرب عن امله ألا يصل الأمر الى هذا الخيار.



ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات المتوقفة غدا في فيينا، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، اذ من المنتظر أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

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