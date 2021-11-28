أزمة المياه في العراق تشعل النزاعات العشائرية بين المزارعين

2021/11/28 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر أمنية عراقية عن نقص المياه والجفاف تسببا بأكثر من 20 نزاعاً بين الفلاحين منذ بدء الموسم الشتوي، مشيرة الى ان اكثرها دموية ما وقع بمحافظة الديوانية.

وقالت المصادر أنّ تلك النزاعات انتهت بسقوط نحو 4 قتلى، في قضاء الحمزة الشرقي بعد ان تطور الأمر من نزاع على الحصص المائية الى نزاع عشائري مسلح، مشيرة الى ان المشاجرات الأخرى تسببت بإصابة 9 مزارعين.



وأوضحت المسؤول أنّ أغلب النزاعات وقعت في المحافظات الجنوبية، وتحوّلت من نزاع بين مزارع وآخر إلى نزاع بين عشائر المزارعين، لافتة الى أنّ الحكومات المحلية تبحث عن حلول، وتحاول تحجيم الملف واسترضاء العشائر.

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