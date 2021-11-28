2021/11/28 | 15:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نظم المئات من الفلاحين والمزارعين في قضاء الشافعية التابع لمحافظة الديوانية تظاهرة على الطريق الرابط بالنجف احتجاجا على عدم وصول حصتهم المائية وتراجع واقعهم المعيشي بسبب توقف الزراعة الناتجة من شحة المياه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرة فلاحية في الشافعية وقطع طريق ديوانية – نجف بسبب الشحة المائية المركز الخبري الوطني.

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