إرسال آخر الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات

2021/11/28 | 15:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، بإرسال آخر الطعون إلى الهيئة القضائية، بينما حدد موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

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