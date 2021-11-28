2021/11/28 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، إعادة فتح جميع الطرق الفرعية في سوق الصدرية وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استجابة لما نشرته السومرية.. عمليات بغداد تعلن فتح جميع طرق الصدرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استجابة لما نشرته السومرية.. عمليات بغداد تعلن فتح جميع طرق الصدرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).