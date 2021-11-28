بتروناس تنجز حفر 123 بئراً في حقل الغراف في ذي قار

2021/11/28 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بقغداد

اعلنت شركة بتروناس الماليزية، الاحد، أنجاز البئر K-123 ضمن حقل الغراف النفطي.

وقالت الشركة في بيان لها على هامش حفل الافتتاح البئر الذي حضره نائب رئيس بتروناس للأصول الدولية للانتاج، جكريس وهاب والمدير التنفيذي ورئيس مشاريع الشرق الاوسط واسيا واوربا لشركة جابكس، توشيوكي هيراتا بالاضافة الى رئيس بتروناس العراق، نورفيزال مات سعد، وتلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا الانجاز جاء تاكيداً للالتزام والتعاون الكبيرين بين بتروناس وشركة جابكس اليابانية وشركة نفط الشمال بالاضافة للدعم المستمر والجهد الحثيث من قبل شركة نفط ذي قار لتحقيق تطلعات العراق في مجال الطاقة".

وتستهدف الشركة بحفر هذا البئر ذروة انتاج يبلغ 230 الف برميل يومياً.

يذكر أن بتروناس الماليزية تستثمر حالياً حقل الغراف النفطي الذي يعد من اكبر الحقول النفطية في محافظة ذي قار بعد توقيعها عقد تطوير الحقل في كانون الثاني 2010 في تحالف بقيادتها مع شركة جابكس اليابانية.

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