صحة المثنى تصدر توضيحاً حول تأخر رواتب موظفيها

2021/11/28 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اصدرت دائرة صحة المثنى، الأحد، توضيحا بشأن تأخر رواتب الموظفيين لشهر تشرين الثاني.

وقالت الدائرة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إلى جميع الموظفين في دائرة الصحة و مؤسساتها تود دائرة الصحة إعلامكم حول التأخير في الرواتب، رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني رُفعت و سُلمت الصكوك الخاصة بالشهر الى المصارف منذ يوم الاربعاء الماضي".

وأضافت أنه "لا علاقة لدائرة الصحة بتأخير الرواتب".

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