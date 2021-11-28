حاكم دبي يعلن توزيع 2000 قطعة أرض سكنية و900 فيلا في إمارة دبي

2021/11/28 | 15:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن توزيع 2000 قطعة أرض سكنية و900 فيلا في إمارة دبي.وقال بن راشد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “اعتمدنا … Readmore

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