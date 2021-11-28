اجتماع بين رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري والسفير الروسي في بغداد

2021/11/28 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري احمد المطيري، الأحد، مع السفير الروسي ايلبروس كوتراشيف مجمل القضايا والأوضاع المحلية والدولية وما تمر به المنطقة من تحديات.

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وذكر الإعلام الصدري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2021)، أن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري استقبل السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد".

وبحسب البيان "رحب المطيري بهذه الزيارة إلى مقر الهيئة السياسية، مستعرضًا أطر العلاقة بين العراق وجمهورية روسيا الاتحادية وسبل تعزيزها بما ينسجم مع طموحات واهتمامات شعبي البلدين الصديقين".

فيما جرى "تبادل أطراف الحديث حول مجمل القضايا والأوضاع المحلية والدولية وما تمر به المنطقة من تحديات تتطلب تعضيد الجهود الرامية لتوفير بيئة آمنة مستقرة تضمن العيش الكريم والاقتصاد المزدهر".

من جانبه أعرب السفير الروسي عن "اعتزازه بزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري ولقاء رئيسها أحمد المطيري"، مؤكدًا "اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في المجالات كافة".

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