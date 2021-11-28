المصرف الزراعي: لسنا مسؤولين عن الاستقطاعات التي تجري خلال السحب من المكاتب

2021/11/28 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المصرف الزراعي التعاوني، اليوم الأحد، عدم مسؤوليته عن الاستقطاعات التي تجري خلال السحب من المكاتب.

وقال اعلام المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "نؤكد على ثبات أسعار عمولات رفع الراتب وخدمات البطاقة الإلكترونية وعدم مسؤوليته عن الاستقطاعات التي تجري خلال سحب الرواتب من المكاتب".

وشدد على أنه "لا يتحمل مسؤولية أي مبالغ إضافية تؤخذ نقداً أثناء عملية سحب الراتب من قبل المكاتب والمنافذ الخارجية حيث إن عمولات المكاتب والمنافذ تؤخذ الكترونيا وتظهر في قائمة السحب ".

وكان المصرف الزراعي قد أصدر تنويها بخصوص أسعار عمولات رفع الرواتب، مرفقا به قائمة بأسعار خدمات البطاقة الألكترونية في السابع من أيلول الماضي، نعيد نشرها من جديد بهدف التأكيد وزيادة في التوضيح.

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