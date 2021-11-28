2021/11/28 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن موازنة العام المقبل ليست تقشفية، بينما أشار إلى أنها ستركّز على تنفيذ المشاريع الاستثمارية.وقال صالح في تصريح صحافي، إن ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي: موازنة 2022 ستركز على تنفيذ المشاريع الاستثمارية المركز الخبري الوطني.

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