شاهد هذه الطفلة الرضيعة بعمر 11 شهرًا تتقن التزلج على الجليد قبل تمكنها من المشي

2021/11/28 | 15:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتقن وانغ يوجي الطفلة الرضيعة البالغة من العمر 11 شهرًا من مقاطعة هوبي الصينية المشي تمامًا بعد.لكن على الجليد؟ لا مشكلة عندها.وهي الآن أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل على شبكة الإنترنت.

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