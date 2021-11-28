بارزاني: لن نكون جزءاً من الخلاف السياسي في بغداد

2021/11/28 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، أن الإقليم لن يكون جزءاً من المشاكل، بل سيكون شريكاً في الحل، خلال تعليقه بخصوص الخلافات حول نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي والتي برزت […]

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