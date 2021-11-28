مستشار الكاظمي: موازنة 2022 لن تكون تقشفية

2021/11/28 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن موازنة العام المقبل ليست تقشفية، بينما أشار إلى أنها ستركّز على تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وقال صالح في تصريح صحفي إن ” تقلبات أسواق النفط والوضع الاقتصادي العالمي، سيلقيان بضلالها على مشروع الموازنة العامة للعام 2022″، مشيراً إلى أن “الموازنة المقبلة ستركز على تنفيذ حزمة المشاريع الاستثمارية الحكومية التي تتماشى مع تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة في النمو”.

واوضح صالح، أن “موازنة 2022 ليست تقشفية، انما تخضع لمبدأ التعزيز أو الانضباط المالي قدر الإمكان، من أجل تجنب الاقتراض إلّا للضرورات القصوى”.

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