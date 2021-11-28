وفد علمي من جامعة كربلاء يزور هولندا

2021/11/28 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ زار وفد علمي من جامعة كربلاء ، هولندا ، وشارك في عدد من ورش العمل في جامعاتها .وذكر اعلام الجامعة :" ان الوفد ، الذي ضم عدد من اساتذة الجامعة في تخصصات مختلفة ،زار جامعة فاخننكن، وشارك بورشة حول / بناء القدرات في الزراعة المناخية الذكية و ادارة المياه بشكل كفوء/ ".واضاف :" ان الوفد زار ايضا جامعة دلفت المتخصصة في تقوية القدرات في قطاع المياه لانجاز التنمية المستدامة العالمية.وحضر عدة ورش حول نظام التعليم و البحث واستخدام طرق التعليم و البحث الحديثة"./ انتهى

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