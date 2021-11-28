رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري والسفير الروسي يناقشان سبل تعزيز العلاقات بين العراق وموسكو

2021/11/28 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري احمد المطيري مع السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، سبل تعزيز العلاقات بين بغداد وموسكو .ورحب المطيري، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للهيئة السياسية، بزيارة السفير الروسي، مستعرضًا اطر العلاقة بين العراق و روسيا الاتحادية وسبل تعزيزها بما ينسجم مع طموحات واهتمامات شعبي البلدين الصديقين.وتبادل الجانبان خلال اللقاء بمقر الهيئة السياسية، الحديث حول مجمل القضايا والاوضاع المحلية والدولية وما تمر به المنطقة من تحديات تتطلب تعضيد الجهود الرامية لتوفير بيئة آمنة مستقرة تضمن العيش الكريم والاقتصاد المزدهر.من جانبه، اعرب السفير الروسي عن اعتزازه بزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في المجالات كافة./انتهى7

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