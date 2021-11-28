2021/11/28 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شركة “بترو ناس” الماليزية، يوم الأحد، إنجاز حفر البئر K-123 في حقل الغراف النفطي ضمن منطقة الحقل، في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، وذلك ضمن المخطط للوصول 230 بئراً.جاء ذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة ماليزية تنجز حفر 123 بئراً في حقل الغراف النفطي المركز الخبري الوطني.

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