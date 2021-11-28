المفوضية: النتائج ستعلن خلال يومين من إنهاء جميع الطعون ومصادقة الهيئة القضائية عليها

2021/11/28 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرسلت المفوضية المستقلة للانتخابات، آخر الطعون إلى الهيئة القضائية.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل ان المفوضية باشرت اليوم بإرسال الطعون إلى الهيئة القضائية مبيناً، أن الهيئة ستبت بالطعون بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة..



وأوضح جميل أن المفوضية ستعلن النتائج خلال يومين من إنهاء جميع الطعون ومصادقة الهيئة القضائية عليها.

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