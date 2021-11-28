مدينة القامشلي في ذاكرة الحزب الشيوعي العراقي - عادل امين

2021/11/28 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_امين ـ محطة القامشلي ـتحتل مدينة القامشلي وتوابعها حيزاً من تأريخ الحزب الشيوعي العراقي منذ تأسيسه وإلى انتهاء فترة الكفاح المسلح ضد نظام البعث الدكتاتوري، ولا اعرف قد تسترجع ــ وهذا لا اتمناه ــ أهميتها في المستقبل ايضاً، لأن العراق وموقعه الاستراتيجي قابل لكل الاحتمالات ما لم تبرز طبقة سياسية ناضجة لقيادته.



أود في هذه الومضة السريعة تسليط الضوء على دور هذه المدينة ومساهمتها في نضال الحزب بشكلٍ عا ......





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