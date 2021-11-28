الخليل بن أحمد .. عبقرية عربية رائدة.. لم تنل حقها - أحمد صبحى منصور

2021/11/28 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمةأي دارس لتاريخ الحضارة العربية ونشأتها لابد أن يتوقف مع الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الأزدي الفراهيدي الذي ولد سنة 100هـ في مدينة البصرة ونشأ بها عصاميا في مجال العلم فسبق الجميع بذكائه النادر، وطفق يخترع العلوم اختراعا ليأتي بعده اللاحقون يسيرون علي دربه ويدورون في الفلك الذي رسمه لهم، ولم يستطع أحد أتي بعده أن يبلغ مبلغه في تأسيس المناهج..الخليل بن أحمد ..ذكاء نادر 1ـ الدارس ......





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