منارة الحدباء على موعد مع الحياة من جديد

2021/11/28 | 15:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهمية استمرار التعاون بين العراق واليونسكو والجامعة الأمريكية.

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