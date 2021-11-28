المرور تحدّد موعد توحيد الأرقام وإجازات السوق مع كردستان

2021/11/28 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - ورد عبد الأمير

حدَّدت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، موعد توحيد الأرقام وإجازات السوق الدولية مع إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أن نصب الرادات والكاميرات على الطرق السريعة متوقف على إجراء واحد.

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العميد حيدر عبد الكريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القرارات المتخذة مع الإقليم بشأن اتفاقية فيينا في طور الانتهاء، والتي تخص توحيد اللوحات المرورية وتبادل المعلومات والبيانات وتوحيد إجازات السوق الدولية".

وأضاف أنه "في حال اكتمال جميع الإجراءات القانونية والفنية والإدارية؛ سيتم الإعلان والشروع بهذا بالمشروع".

وتابع، أن"هناك اتفاقيةً وتنسيقاً بين مدير المرور العامة والمديرين في المحافظات والمحافظين بشأن نصب الرادات والكاميرات على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات وفي الطرق التي تقع بالمدن"، مشيراً، الى أن "هذا المشروع يحتاج الى سيولة مالية، لأنه مرتبط بإمكانية المحافظات في حال اكتمال هذا المشروع؛ سيتم الاستغناء عن الكثير من الأمور" .

وأعلنت مديرية المرور العامة، في وقت سابق، الاتفاق على تصميم ومحتوى اللوحات الجديدة، فيما اشارت الى ان عملية استبدال هذه اللوحات لا تحتاج إلى معاملة كاملة.

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