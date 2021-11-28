دائرة المرور تعلن موعد تطبيق نظام اللوحات الموحدة مع إقليم كردستان

2021/11/28 | 15:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، موعد توحيد الأرقام وإجازات السوق الدولية مع إقليم كردستان.

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وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العميد حيدر عبد الكريم للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "القرارات المتخذة مع الإقليم بشأن اتفاقية فيينا في طور الانتهاء، والتي تخص توحيد اللوحات المرورية وتبادل المعلومات والبيانات وتوحيد إجازات السوق الدولية".

وأضاف أنه "في حال اكتمال جميع الإجراءات القانونية والفنية والإدارية؛ سيتم الإعلان والشروع بهذا بالمشروع".

وتابع، أن"هناك اتفاقيةً وتنسيقاً بين مدير المرور العامة والمديرين في المحافظات والمحافظين بشأن نصب الرادات والكاميرات على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات وفي الطرق التي تقع بالمدن"، مشيراً، الى أن "هذا المشروع يحتاج الى سيولة مالية، لأنه مرتبط بإمكانية المحافظات في حال اكتمال هذا المشروع؛ سيتم الاستغناء عن الكثير من الأمور".

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