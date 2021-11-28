الإمارات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات مخبأة بطرق

2021/11/28 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، الأحد، عن إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من حبوب الكبتاغون، بلغت 174 ألف حبة، بما يعادل 30 كيلوغراما تقريبا.

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