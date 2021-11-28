2021/11/28 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد الاتحاد الوطني، اليوم الاحد، أن عودة قوات البيشمركة للمناطق المتنازع عليها هي الحل الأمثل.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج عمر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "بعد الهجوم الأخير لمسلحي داعش على منطقة كولاجو فأن التنظيم الإرهابي سيستمر بهجماته، بسبب الفراغ الأمني الموجود بين مناطق تواجد البيشمركة والجيش العراقي".

وأضاف أن "الوضع لم يعد يحتمل، والأمن يتدهور في المناطق المتنازع عليها، وعودة قوات البيشمركة هي الحل لشغل الفراغ الموجود بتلك المناطق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني الكردستاني: عودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها هي الحل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني الكردستاني: عودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها هي الحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).