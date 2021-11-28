ناصر الغنام رئيسًا للأكاديمية العسكرية

2021/11/28 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بتعيين الفريق الركن ناصر الغنام رئيساً للأكاديمية العسكرية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "تم تعيين الفريق الركن ناصر الغنام رئيساً للأكاديمية العسكرية".

وأضاف المصدر أنه "تم تكليف الفريق الركن نومان الزوبعي قائداً لعمليات الانبار".

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