عمليات بغداد: فتح جميع طرق الصدرية

2021/11/28 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، إعادة فتح جميع الطرق الفرعية في سوق الصدرية وسط بغداد.وقالت القيادة في بيان، إنه “بتوجيه قائد عمليات بغداد الفريق احمد سليم بهجت، تم إعادة فتح جميع الطرق الفرعية في سوق الصدرية؛ استجابة للمواطنين”.وكانت قناة السومرية الفضائية قد عرضت مناشدة لمواطنين من سوق الصدرية يشكون من تلك […]

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