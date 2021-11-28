شركة بتروناس الماليزية تعلن انجاز حفر 123 بئراً في حقل الغراف بذي قار

2021/11/28 | 16:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت شركة بتروناس الماليزية، عن انجازها حفر 123 بئراً في حقل الغراف بمحافظة ذي قار، مستهدفة ذروة انتاج تبلغ 230 الف برميل يومياً.وقالت الشركة في بيان صحفي :" ان هذا الانجاز جاء تاكيداً للالتزام والتعاون الكبيرين بين بتروناس وشركة جابكس اليابانية وشركة نفط الشمال ، بالاضافة للدعم المستمر والجهد الحثيث من قبل شركة نفط ذي قار لتحقيق تطلعات العراق في مجال الطاقة".وكانت بتروناس الماليزية استثمرت حقل الغراف النفطي ، الذي يعد من اكبر الحقول النفطية في محافظة ذي قار ، بعد توقيعها عقد تطوير الحقل في كانون الثاني 2010 في تحالف بقيادتها مع شركة جابكس اليابانية./انتهى7

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