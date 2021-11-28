2021/11/28 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مختبراتها سجلت 538 إصابة جديدة بكورونا، 21 حالة وفاة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا..



انخفاض الاصابات وارتفاع الوفيات في العراق المركز الخبري الوطني.

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