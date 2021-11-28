2021/11/28 | 16:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصحة توجه نداءً للمواطنين وتحذر من متحور كورونا الجديد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:09

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توجه نداءً للمواطنين وتحذر من متحور كورونا الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توجه نداءً للمواطنين وتحذر من متحور كورونا الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).