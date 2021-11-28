الصحة العراقية تصدر بياناً بشأن متحورة كورونا الجديدة

2021/11/28 | 16:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، الى ألاسراع لتلقي اللقاحات الرصينة المتوفرة في المنافذ التلقيحية للمؤسسات الصحية، والالتزام بالتوصيات و القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وذلك بعد ان تم تأكيد ظهور متحور جديد من فايروس كوفيد-١٩.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2021)، انه "بعد التأكد من ظهور متحور جديد من فايروس كوفيد-١٩ من خلال التواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية و المتابعة الدقيقة لتقارير الرصد الوبائي في دول العالم المختلفة، تدعو وزارة الصحة المواطنين جميعا الى ألاسراع لتلقي اللقاحات الرصينة المتوفرة في المنافذ التلقيحية لمؤسساتنا الصحية، وكذلك الالتزام بالتوصيات و القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في وجوب التقيد بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التواجد في الاماكن المزدحمة".

واضاف البيان "كما تؤكد الوزارة على ضرورة التزام جميع المؤسسات الحكومية والاهلية بتنفيذ تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بعدم السماح بدوام المنتسبين ودخول المراجعين الا بعد جلب ما يؤيد تلقي جرعتين من اللقاح او ابراز فحص مسحة PCR اجريت خلال اسبوع"، فيما حثت "كافة الجامعات و المدارس على التعاون مع وزارتنا لضمان تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لضمان انسيابية الدوام والحفاظ على صحة الطلبة والهيئات التدريسية".

ودعت الوزارة "القنوات الفضائية ووسائل الاعلام كافة الى بذل الجهود لنشر التوعية الصحية والدعوة للالتزام بالاجراءات الوقائية والاسراع بتلقي اللقاح".

وتابع بيان الوزارة "كل الشكر والتقدير والإمتنان لملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية من أبطال الجيش الأبيض في وزارة الصحة ومديريات الطبابة في مؤسساتنا الامنية كافة لجهودهم المتواصلة في مجابهة جائحة كورونا".

وختمت الوزارة "كل الشكر و التقدير للجهات الساندة لجهود وزارة الصحة من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية، الرحمة والغفران لشهداء الجيش الابيض والشفاء العاجل لمرضاهم ولجميع المرضى الراقدين".

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