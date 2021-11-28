2021/11/28 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مسافر كان يختبئ في مقصورة معدات الهبوط لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية عبر رحلة من وطنه غواتيمالا إلى ميامي، حيث تم تسليمه إلى مسؤولي الهجرة الأميركيين، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف فعلها؟ يتسلل إلى الولايات المتحدة بأغرب مكان على الطائرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف فعلها؟ يتسلل إلى الولايات المتحدة بأغرب مكان على الطائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).