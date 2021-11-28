الصحة العراقية تحذر من المتحور الجديد وتوجه نداء للمواطنين - عاجل

2021/11/28 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، من المتحور الجديد، فيما وجهت نداء للمواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد التأكد من ظهور متحور جديد من فايروس كوفيد-١٩ من خلال التواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية و المتابعة الدقيقة لتقارير الرصد الوبائي في دول العالم المختلفة، تدعو وزارة الصحة المواطنين جميعا الى ألاسراع لتلقي اللقاحات الرصينة المتوفرة في المنافذ التلقيحية لمؤسساتنا الصحية، وكذلك الالتزام بالتوصيات و القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في وجوب التقيد بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التواجد في الاماكن المزدحمة".

وأكدت على "ضرورة التزام جميع المؤسسات الحكومية والاهلية بتنفيذ تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بعدم السماح بدوام المنتسبين ودخول المراجعين الا بعد جلب ما يؤيد تلقي جرعتين من اللقاح او ابراز فحص مسحة PCR اجريت خلال اسبوع، كذلك نحث كافة الجامعات و المدارس على التعاون مع وزارتنا لضمان تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لضمان انسيابية الدوام والحفاظ على صحة الطلبة والهيئات التدريسية".

ودعت الوزارة: "القنوات الفضائية ووسائل الاعلام كافة الى بذل الجهود لنشر التوعية الصحية والدعوة للالتزام بالاجراءات الوقائية والاسراع بتلقي اللقاح".

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