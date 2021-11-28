اعلان نتائج عملية امنية غرب نينوى

2021/11/28 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، نتائج العملية الامنية غرب نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان"القطعات الامنية في قيادة عمليات غرب نينوى شرعت بعمليـات الاستطلاع المسلح ( المرحلة الثانية ) ضمن مناطق ( الحدود العراقية السورية – قرية نعيم الحسون - تل الريم ) من قبل كتائب الاستطلاع".

وأضافت ان "القوات الأمنية تمكنت من العثور على كدس عتـاد على حافة وادي نعيم الحسون يحتوي على مواد متفجرة واعتدة مختلفة مـن مخلفـات عصابات داعش الارهابيـة".

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