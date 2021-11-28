2021/11/28 | 16:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة دعوة عاجلة من الصحة للمواطنين بشأن المتحور الجديد “أوميكرون” أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة عاجلة من الصحة للمواطنين بشأن المتحور الجديد “أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة عاجلة من الصحة للمواطنين بشأن المتحور الجديد “أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).