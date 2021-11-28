2021/11/28 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني في مراسم‭‭‭ ‬‬‬حضرها من غرفة زجاجية، عين رئيس جمهورية التشيك ميلوس زيمان، زعيم تحالف يمين الوسط بيتر فيالا، رئيسا للوزراء.واضطر الرئيس التشيكي زيمان لحضور المراسم من غرفته الزجاجية بعد ثبوت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا يجبر التشيك على القسم أمام “الغرفة الزجاجية” المركز الخبري الوطني.

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