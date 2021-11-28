2021/11/28 | 16:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، الاحد، على ضرورة الاسراع بتلقي اللقاحات المضادة لكورونا والالتزام بالتوصيات و القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية بعد التأكد من ظهور متحور جديد من فيروس كوفيد- 19 في دول العالم المختلفة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (28 تشرين الثاني 2021)، انه "بعد التأكد من ظهور متحور جديد من فايروس كوفيد-١٩ من خلال التواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية و المتابعة الدقيقة لتقارير الرصد الوبائي في دول العالم المختلفة، تدعو وزارة الصحة المواطنين جميعا الى ألاسراع لتلقي اللقاحات الرصينة المتوفرة في المنافذ التلقيحية لمؤسساتنا الصحية، وكذلك الالتزام بالتوصيات و القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في وجوب التقيد بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التواجد في الاماكن المزدحمة".

وأضاف البيان، "كما تؤكد الوزارة على ضرورة التزام جميع المؤسسات الحكومية والاهلية بتنفيذ تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بعدم السماح بدوام المنتسبين ودخول المراجعين الا بعد جلب ما يؤيد تلقي جرعتين من اللقاح او ابراز فحص مسحة PCR اجريت خلال اسبوع، كذلك نحث كافة الجامعات و المدارس على التعاون مع وزارتنا لضمان تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لضمان انسيابية الدوام والحفاظ على صحة الطلبة والهيئات التدريسية".

وتابع "كما ندعو القنوات الفضائية ووسائل الاعلام كافة الى بذل الجهود لنشر التوعية الصحية والدعوة للالتزام بالاجراءات الوقائية والاسراع بتلقي اللقاح".

وزاد "كل الشكر والتقدير والإمتنان لملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية من أبطال الجيش الأبيض في وزارة الصحة ومديريات الطبابة في مؤسساتنا الامنية كافة لجهودهم المتواصلة في مجابهة جائحة كورونا.

كل الشكر و التقدير للجهات الساندة لجهود وزارة الصحة من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية.

الرحمة والغفران لشهداء الجيش الابيض والشفاء العاجل لمرضاهم ولجميع المرضى الراقدين"، وفقا لنص البيان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تصدر بيانا بشأن المتحور الجديد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تصدر بيانا بشأن المتحور الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).