تحسبا لدخول المتحور الجديد .. الصحة تدعو المواطنين الى الاسراع بتلقي التلقيح المضاد لكورونا

2021/11/28 | 16:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعت وزارة الصحة المواطنين جميعا الى الاسراع بتلقي اللقاحات الرصينة المتوفرة في المنافذ ،و الالتزام بالتوصيات و القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، بعد التأكد من ظهور متحور جديد من فايروس كوفيد-١٩ من خلال التواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية و المتابعة الدقيقة لتقارير الرصد الوبائي في دول العالم المختلفة./ انتهى7

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