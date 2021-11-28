انباء عن اطلاق سراح جمال الكربولي

2021/11/28 | 16:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / افادت اوساط محلية باطلاق سراح رئيس تحالف / الحل / جمال الكربولي، الذي كان يخضع للعلاج الطبي مؤخرا في مستشفى ابن سينا في بغداد .وفي السابع من تشرين الثاني ، اعلن في بغداد عن تدهور الحالة الصحيـة لرئيس حركة / الحل / جمال الكربولي ، حيث نقل الى مستشفـى ابن سينا داخل المنطقة الخضراء لتلقي العلاج ./انتهى5

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