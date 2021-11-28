مذكرات مازالت حاضرة.. في مهرجان بغداد للمسرح – بيات مرعي

2021/11/28 | 16:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذكرات مازالت حاضرة مهرجان بغداد الدولي للمسرح 2 بيات مرعي الوصول الى العاصمة بغداد هذا يعني أنك تفتح بابا من أبواب التاريخ والحضارة وأن تطل على المعرفة والعلوم والجمال في كل زمان … كيف لا وبغداد قبلة العالم في الفكر والعلم والإبداع ، هكذا تقول عنها الدنيا ماضياً وحاضراً … المدينة المدورة كقرص الشمس […]

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