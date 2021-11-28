الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف تشمل 4 فئات

2021/11/28 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.ودعا المصرف في بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الإلكتروني لاستلام مبلغ القرض.وأضاف أن "العمل مستمرعلى رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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