وزير التربية: التعليم الإلكتروني أسهم في إثراء المعارف لدى الطلبة

2021/11/28 | 16:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت وزارة التربية، الأحد، إن التعليم الإلكتروني أسهم في إثراء المعارف لدى الطلبة.

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وأوضحت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2021)، أنه "أقامت وزارة التربية المؤتمر السنوي للتعليم الالكتروني، بحضور وزير التربية علي حميد الدليمي، حيث نظمت اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم المؤتمر على قاعة احمد بن فضلان في ديوان الوزارة".

وقال الدليمي وفق البيان، إن "التعليم عن بُعد أسهم خلال الفترة الماضية في تقديم الخدمة لطلبة العلم واثراء المعارف لديهم ومنحهم المزيد من التعرف إلى التكنولوجيا واستخداماتها، وقد انتج تعليماً تفاعيلاً بخطين متوازيين يختص الأول بالمعلم والثاني بالطالب"، لافتاً إلى أن "الوزارة استطاعت تحقيق هذا النمط من التعليم وفق ضوابط جعلت منه تعليماً نوعياً مُسند الى ادارة متمثلة بمديرية التلفزيون التربوي وشركائها في المؤسسة التربوية حرصاً منها على استمرار العملية التعليمية".

وأضاف البيان، "كما تضمن المؤتمر كلمة للامين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم علاء عبد عودة الوائلي أكد فيها أن المديريات العامة قامت بوضع الركائز لتطوير هذا الحقل المعرفي والنهوض بواقعه وتدريب كوادره وتعزيز الكفاءات والانتفاع بما هو جديد".

وشهد المؤتمر وفق البيان "تكريم الوزير بجائزة الابداع والابتكار الرقمي العراقي من قبل الملتقى العراقي للتواصل الرقمي وكذلك توزيع الشهادات على الباحثين الذين ادلو ببحوثهم بحقل التعليم".

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