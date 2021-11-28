صلاح ومحرز والآخرون.. التوقعات

2021/11/28 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما يعيش كثير من العرب، وبصفة خاصة المصريون، على حلم تتويج تاريخي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2021، التي تعلن غدا الاثنين.

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