التربية: التعليم الالكتروني انتج أمرين مهمين بين الطالب والاستاذ

2021/11/28 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد وزارة التربية، اليوم الاحد، أن التعليم الالكتروني انتج أمرين مهمين بين الطالب والاستاذ.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "اقامت المؤتمر السنوي للتعليم الالكتروني"، مؤكدة أنه "ظاهرة اكاديمية انتجت التواصل الوجداني والقيمي بين الطالب والمدرس".

وأضافت أن "المؤتمر كان بحضور وزير التربية، علي حميد الدليمي، ونظمت اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم المؤتمر السنوي على قاعة احمد بن فضلان في ديوان الوزارة".

وقال الدليمي، بحسب البيان، إن "التعليم عن بُعد اسهم خلال الفترة الماضية في تقديم الخدمة لطلبة العلم واثراء المعارف لديهم ومنحهم المزيد من التعرف الى التكنولوجيا واستخداماتها وقد انتج تعليماً تفاعيلاً بخطين متوازيين يختص الأول بالمعلم والثاني بالطالب".

ولفت إلى أن "الوزارة استطاعت تحقيق هذا النمط من التعليم وفق ضوابط جعلت منه تعليماً نوعياً مُسند الى ادارة متمثلة بمديرية التلفزيون التربوي وشركائها في المؤسسة التربوية حرصاً منها على استمرار العملية التعليمية".

وبينت أن "المؤتمر تضمن كلمة للامين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، علاء عبد عودة الوائلي، أكد فيها ان المديريات العامة قامت بوضع الركائز لتطوير هذا الحقل المعرفي والنهوض بواقعه وتدريب كوادره وتعزيز الكفاءات والانتفاع بما هو جديد".

وتابعت: "شهد المؤتمر تكريم الوزير بجائزة الابداع والابتكار الرقمي العراقي من قبل الملتقى العراقي للتواصل الرقمي وكذلك توزيع الشهادات على الباحثين الذين ادلو ببحوثهم بحقل التعليم".

وأشارت إلى "حضور وكيل الوزارة للشؤون الادارية، فلاح القيسي ووكيل الوزارة للشؤون العلمية، عادل ناجح البصيصي، والمدير العام للمناهج، رياض العمري، والمدير العام للتخطيط عبد الشهيد جواد معين".

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