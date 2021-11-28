قبيل المحادثات النووية.. بينيت: إسرائيل قلقة جدًا من الاستعداد لرفع العقوبات عن إيران

2021/11/28 | 17:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، عن قلق بلاده من الاستعداد لرفع العقوبات عن إيران والسماح بضخ المليارات من الدولارات إليها مقابل فرض قيود غير كافية على برنامجها النووي.

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