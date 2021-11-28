اعتقال مطلوبين ومصادرة اسلحة في مناطق اهوار البصرة

2021/11/28 | 17:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعتقلت القوات الامنية عددا من المطلوبين وصادرت اسلحة متنوعة خلال عمليات تفتيش في مناطق اهوار البصرة .وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان :" ان القطعات الامنية تواصل تنفيذ واجب البحث والتفتيش في مختلف قواطع المسؤولية خصوصا المناطق البعيدة والنائية بهدف ملاحقة المطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون ".واضاف : " تمكنت القوات الأمنية من القبض على عدد من المطلوبين و مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة في مناطق الاهوار واحياء خمسة ميل"./ انتهى

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