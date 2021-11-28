الكاظمي يلتقي عوائل شهداء قرية الرشاد في ديالى

2021/11/28 | 17:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عوائل شهداء قرية الرشاد في ديالى .ووجه بالمتابعة الحثيثة للتوصل الى نتائج التحقيق بحادثة القرية والقبض على الجناة ./ انتهى5

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