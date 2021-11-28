ائتلاف الوطنية يطالب الهيئة القضائية بالتدخل واجراء تحقيق عاجل بملف الانتخابات

2021/11/28 | 17:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب ائتلاف الوطنية، الاحد، الهيئة القضائية بالتدخل واجراء تحقيق عاجل بملف الانتخابات ونتائجها.وجاء في البيان، انه “منذ اكثر من ٤٥ يوماً والشعب العراقي بل والعالم أجمع يشهد مسلسل النتائج غير الدقيقة للانتخابات التي اجريت في العاشر من تشرين الاول ٢٠٢١”.واضاف “حيث رافقتها اجراءات مفوضية الانتخابات الانتقائية والمرتبكة والتي تؤكد ما ذهبنا اليه مسبقًا بالتحذير من عدم قدرتها ولا خبرتها على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس تمثيلاً حقيقيًا لارادة الناخب بعيدًا عن اي شبهات تلاعب”.واشار البيان، الى انه “من خلال متابعتنا الدقيقة لعمليات العد والفرز اليدوي التي أجرتها المفوضية على ضوء الطعونات المقدمة من المعترضين وملحقاتها […]

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